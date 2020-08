Daniele Scardina sta male, è stata Diletta Leotta a lasciarlo (Foto)

Daniele Scardina non ha tradito Diletta Leotta ed è il pugile a raccontare tutto mostrando alla rivista Chi il suo dolore (foto). Uno sfogo di un ex ancora molto innamorato ma Scardina non ha intenzione di rinunciare alla bella conduttrice sportiva. Intanto, entrambi sono in vacanza in Sardegna, Diletta Leotta con le sue amiche, lui con la speranza che lei cambi idea e che tornino di nuovo insieme. Sembravano una coppia perfetta, li abbiamo visti tutti i loro scatti sul balcone di casa in pieno lockdown, in pieno allenamento in costume. Sono poi arrivate le foto della vacanza con i genitori e sembravano pronti anche a fare progetti ben più importanti. Poi tra diletta Leotta e Scardina è finito tutto, senza una parola rivelata al gossip.

DANIELE SCARDINA NON HA TRADITO DILETTA LEOTTA

E’ questo che si vociferava, che il pugile avesse rovinato la loro storia d’amore per un errore, un tradimento, invece “King Toretto” ha raccontato cosa è successo affermando che ama Diletta e che non l’ha mai tradita. “Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato – Scardina prosegue – Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme”. Il pugile ha concluso con un “purtroppo” che fa capire tutto.

E’ pronto a riconquistarla ma sembra che per il momento Diletta non abbia intenzione di lasciare il divertimento con le sue amiche per lui. Una coppia durata per circa un anno, le loro prime foto insieme risalgono alla scorsa estate. La Leotta non vuole parlarne, è stata una storia d’amore importante ed è per questo che evita di dire qualunque cosa ma è stato proprio il suo silenzio a fare pensare a un tradimento, evidentemente inesistente.

