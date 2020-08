Melissa Satta confessa la gelosia di Boateng: non esiste il matrimonio perfetto (Foto)

Melissa Satta per la prima volta parla della gelosia di Boateng e della crisi che hanno superato con successo (foto). La showgirl sarda ha raccontato cose mai dette prima e alla rivista Grazia ha spiegato il suo punto di vista. L’ha fatto adesso che è sicura della solidità del suo matrimonio, anche se non esiste quello perfetto. Melissa Satta e Boateng hanno affrontato un periodo difficile ma lei ha lottato con tutta se stessa e alla fine insieme hanno vinto. A giugno hanno festeggiato i 4 anni di matrimonio ma questo non vuol dire che tutto sia semplice, non sempre è come una favola ma il marito non si cambia come i ferri da stiro rotti. Usa proprio queste parole, questo esempio, la Satta mentre racconta della loro seconda possibilità. Entrambi volevano essere ancora una famiglia ma non è stato semplice. Sincera fino in fondo l’ex velina di Striscia la notizia aggiunge che non è facile stare insieme ma nemmeno da soli e ancora più complicato magari è ricominciare con un’altra persona.

MELISSA SATTA: “TENERE IN PIEDI UNA FAMIGLIA RICHIEDE MOLTA PAZIENZA”

E’ un vero lavoro ed è ovvio che ci siano alti e bassi: “Alla fine le relazioni hanno tutte lo stesso copione di alti a bassi. Non esiste il matrimonio perfetto. Però non si possono cambiare i mariti come si cambia un ferro da stiro che, quando si rompe, ne compri uno nuovo”. Pensa che oggi sia difficile trovare chi ha spirito di sacrificio, quello che avevano le mamme e le nonne. Anche lei ha rinunciato a qualche lavoro e ha fatto tanto per suo marito.

Confessa che Boateng era geloso, non era abituato a stare con una donna famosa: “Lui non aveva mai frequentato una ragazza che veniva riconosciuta per strada, lui non era abituato, dava di matto: ‘Ma ti baciano, ti toccano!”, diceva. Per uno che veniva dalla Germania dove sono tutti riservati, era difficile da capire”. Ad aiutarli anche le rispettive famiglie e alcuni cari amici. Lei è riuscita a mettere da parte il rancore e oggi sono più felici di prima ma restano i sacrifici, niente è semplice o perfetto ma la famiglia e il matrimonio sono una cosa seria.