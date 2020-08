Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sempre più lontani ma restano in silenzio e Gente rivela il motivi della rottura

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sempre più distanti ma sempre più pronti a mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata. Certo i due non parlano e questo fa si che a parlare siano altri e che sulle riviste di cronaca rosa, si legga di tutto, in relazione ai motivi della loro rottura. Che non stiano più insieme è quasi cosa certa, anche se nè Ignazio nè Cecilia ne hanno voluto parlare. Lo faranno quando se lo sentiranno, i due non hanno mai raccontato molto del loro privato, crisi incluse, preferendo affrontare tutto in modo diverso. Ma questa volta, complici anche le vacanze insieme interrotte bruscamente e le tante voci circolate ( incluse le pessime battute per le quali il Moser deve tanto ringraziare il suo amico Andrea Damante) non si può negare quella che è più di una evidenza.

In queste settimane, in merito alla rottura tra i due, si è detto davvero di tutto. Eppure sembravano affiatati più che mai, dopo aver passato i mesi del lockdown insieme, divisi tra Trento e Milano. E invece a quanto pare, qualcosa si è rotto. Le ultime indiscrezioni arrivano dalla rivista Gente, che prova a spiegare perchè Ignazio e Cecilia si sono lasciati.

CECILIA E IGNAZIO FINE DI UN AMORE: PERCHE’ SI SONO LASCIATI?

Stando a quanto ricostruisce la rivista Gente, i motivi della rottura tra Ignazio e Cecilia non avrebbero nulla a che fare con la gelosia di lei o quello che è successo questa estate, ma ci sarebbe ben altro.

Cecilia, secondo quanto si legge sulla rivista, avrebbe manifestato in più occasioni la voglia di diventare mamma ( più volte ha spiegato che per il matrimonio c’era tempo ma che avrebbe volentieri messo su famiglia, con un piccolo da crescere). E a quanto pare Ignazio, almeno per il momento, avrebbe chiesto del tempo, preferendo trovare il suo posto, magari anche nel mondo dello spettacolo che tanto lo attira. Quindi la Rodriguez, di fronte a questo no, avrebbe deciso di interrompere la relazione, oppure la decisione è stata presa di comune accordo? Non è dato saperlo.

Una cosa però possiamo dirla: tra meno di 15 giorni i programmi che tanto amiamo torneranno in onda e forse in qualche salotto, si potrà davvero capire come mai è finita. Come dicevamo in precedenza, in questi anni, Cecilia e Ignazio sono stati in tv solo per parlare della loro storia in positivo, senza mai andare oltre…E forse potrebbero scegliere di continuare a farlo. Vedremo!