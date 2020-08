Lino Guanciale e Antonella Liuzzi finalmente la festa per il matrimonio: è Polignano la location perfetta

Un mese fa Lino Guanciale e Antonella Liuzzi celebravano il loro matrimonio. Una cerimonia riservatissima, con pochi invitati, celebrata a Roma, in comune. Di quel giorno erano trapelate solo un paio di immagini, qualcuna pubblicata dallo stesso attore che aveva voluto condividere con i suoi tantissimi fans, una notizia così speciale. Da qualche ora però in rete è spuntato anche un dolcissimo video che mostra Lino Guanciale e sua moglie Antonella, mentre ballano insieme un romanticissimo lento sulle note di Moon River. La coppia infatti ha deciso di fare finalmente la festa che non c’era stata in occasione del matrimonio.

Il Video di questo ballo dolcissimo ha fatto in poche ore il giro di diverse fan page dedicate all’attore e che è diventato molto virale. Del giorno del matrimonio di Lino Guanciale e Antonella ci sono davvero poche immagini ma a un mese di distanza dal si, abbiamo finalmente modo di festeggiare anche noi insieme ai due sposi, grazie alle immagini arrivate dalla Puglia, dove i due hanno festeggiato le nozze.

PER LINO GUANCIALE E ANTONELLA LIUZZI LA FESTA DI MATRIMONIO E’ IN PUGLIA

La festa per il matrimonio di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi ha avuto luogo sabato 28 agosto in una masseria a Polignano a Mare, in provincia di Bari.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si sono sposati il 18 luglio alla presenza di pochi intimi in Campidoglio, a Roma. A un mese e mezzo di distanza da quel giorno, l’attore e sua moglie hanno potuto condividere questa festa piena d’amore, con le persone a loro più care.

Tra gli invitati anche molti attori e colleghi di Lino Guanciale che hanno a loro volta condiviso scatti e video di questa serata magica a Polignano.

E dopo le foto più romantiche della festa, ecco per voi anche il video del dolcissimo ballo che ha visto Lino Guanciale e Antonella protagonisti!

Ancora tantissimi auguri alla coppia!

