Al Bano parla dell’amicizia con Romina Power, nessun matrimonio con Loredana Lecciso (Foto)

Nella famiglia di Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso è tutto chiaro o niente è chiaro per chi segue il gossip (foto)? Il cantante di Cellino San Marco ci prova a dare un po’ di spiegazioni e alla fine due sono le certezze: la prima è che Al Bano e Romina sono diventati ottimi amici e la seconda è che Al Bano non sposerà mai Loredana Lecciso. Quindi mentre molti erano già pronti per gli auguri per le nozze, lui smentisce tutto, non c’è mai stato niente del genere in programma. Chiarito quindi che non c’è più nessuna storia d’amore né ritorni di fiamma tra l’ex coppia d’oro, cosa c’è tra Al Bano e Loredana Lecciso? Con lei non c’è nessuna nuova crisi, la vecchia è stata superata con gran rispetto e affetto, soprattutto per il bene dei due figli. Resta però ancora la domanda senza risposta. Perché non dire chiaramente se esiste una coppia o no? I post che pubblica la Lecciso lasciano intendere altro o forse no.

AL BANO FELICE DEL GRAN TRAGUARDO CON ROMINA POWER

Il cantante pugliese ripete che sta benissimo in questo periodo, che non desidera cambiare niente, che rifarebbe tutto quello che ha fatto, parla sia del periodo bellissimo con la Power che di Loredana. “Io le famiglie non le rompo così facilmente” e per lui l’importante è che ci sia quello che chiama un “matrimonio di pensieri e di azioni”. Ma che significa?

Intanto, proseguono le critiche dopo le parole di Carrisi sulla pensione che prende. 1470 euro per lui non sono sufficienti nemmeno a pagare il caffè agli amici. Ha di certo sbagliato risposta, le critiche per lui sono arrivate anche oggi dagli ospiti nello studio di Storie Italiane. A difenderlo Eleonora Daniele ma Al Bano potrebbe anche spiegare meglio i suoi pensieri.