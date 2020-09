Il matrimonio di Nicoletta Mantovani e Alberto Tinarelli, sono nozze romantiche per la vedova di Pavarotti (Foto)

Eleganza e romanticismo per il matrimonio di Nicoletta Mantovani e Alberto Tinarelli, la vedova di Luciano Pavarotti ha detto sì piena di gioia, bellissima e con accanto la figlia Alice che ha già 17 anni. Le foto del matrimonio della Mantovani mostrano il suo sorriso, l’abito da sposa colore azzurro polvere, chiarissimo, l’emozione della coppia. Alberto Tinarelli ha 52 anni, è consulente finanziario, si sono conosciuti solo nove mesi fa ed è stato amore a prima vista. Sposarsi è stato naturale e Nicoletta Mantovani aveva già annunciato la loro unione spiegando che Alberto era un uomo meraviglioso e che insieme erano tanto felici. Il motivo del matrimonio? “La voglia matta di farlo”, non avevano nessun altro motivo perché erano già tanto felici.

NICOLETTA MANTOVANI HA SPOSATO ALBERTO TINARELLI NELLA BASILICA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA A BOLOGNA

Nel 2007 la morte di Luciano Pavarotti le aveva riempito la vita di dolore, si è dedicata ai progetti di sempre, alla figlia, poi a sorpresa è arrivato un altro amore, a 50 anni la sua seconda vita. Nel 2003 la Mantovani aveva indossato l’abito rosa cipria per il suo sì al tenore, questa volta è di un azzurro delicatissimo. Capelli sciolti sulle spalle e il bouquet bianco con cui Alberto l’ha accolta davanti alla chiesa. Sono entrati insieme camminando mano nella mano fino all’altare. A farli conoscere un’amica in comune, a farli innamorare una cena sui colli bolognesi.

“Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore” aveva spiegato Nicoletta annunciando le nozze e che la chiesa scelta era speciale per lei.

Al party per festeggiare gli sposi c’erano anche tanti volti noti come Nek e Giovanni Caccamo. Tanti i dettagli del loro matrimonio tra un profilo social e l’altro, tutto parla di romanticismo ed emozioni.

