Elisabetta Gregoraci si scioglie raccontando la dolce proposta di matrimonio fatta da Flavio Briatore

“Caro Flavio deponi l’ascia di guerra perchè sto per raccontare una cosa bella di noi” con queste parole, in giardino, Elisabetta Gregoraci ha iniziato il racconto di come il 10 agosto di tanti anni fa, il suo ex marito le chiese di diventare sua moglie. Attentissime le “pettegole” della casa del Grande Fratello VIP 5 hanno ascoltato il racconto della Gregoraci iniziando subito a chiederle se se lo aspetava. Elisabetta spiega che non avrebbe mai immaginato di ricevere la proposta di matrimonio quella sera. Flavio le aveva detto di una cena in barca che aveva organizzato ma lei non aveva previsto nulla, non era andata neppure dal parrucchiere a farsi bella per l’occasione! “Organizza questa cena con gli amici più stretti, eravamo circa una trentina di persone, durante questa cena bellissima, tra mare e luna, va al centro, si mette in mezzo e fa tutto un discorso” ha spiegato la Gregoraci.

LA DOLCISSIMA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI FLAVIO BRIATORE A ELISABETTA GREGORACI

La conduttrice continua il suo racconto: “Lui è andato al centro, si è messo davanti a tutti e ha iniziato a dire che io ero la donna più importante della sua vita, e io intanto ero morta” spiega Eli, che non si aspettava una cosa simile, soprattutto davanti a tutte quelle persone. Briatore aveva detto: “Io spero che tu possa accettare quello che sto per dirti e una persona mi ha portato l’anello che lui aveva preso, io chiaramente ho detto si.”

Stavano insieme da tre anni: “Lui mi diceva sempre ad agosto decidiamo cosa fare da grandi ma io non me lo aspettavo.” Il 14 giugno poi il grande giorno e l’inizio di una nuova vita con Flavio a Londra. Quasi due anni dopo il grande evento, la nascita di Nathan Falco. “Quel giorno io non mi aspettavo che mi chiedesse di sposarlo ma di vivere insieme, poi il matrimonio stupendo, una favola, non posso lamentarmi” ha detto la Gregoraci.

Poi ha chiamato la sua mamma per dare questa notizia: “Lei mi ha detto che se ero felice, era felice anche lei.”