Andrea Mainardi e Anna Tripoli festeggiano il primo anniversario, sono una squadra più che una coppia (Foto)

E’ già passato un anno dal sì di Andrea Mainardi e Anna Tripoli e il primo anniversario di matrimonio è per loro la conferma di tutto. Mainardi ha scelto una foto del 12 ottobre di un anno fa, un insieme di emozioni evidenti, oggi le stesse ma con più consapevolezza. Lo chef sarà ospite di Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, nessun caso, la conduttrice è stata la sua testimone di nozze. Stasera però la coppia festeggerà il primo anniversario, Mainardi ha promesso una sorpresa per la sua Anna. “Ottobre, il nostro primo anniversario. Già un anno… Allora amore, adesso sono un po’ incasinato perché tra poco sarò in diretta da Antonella Clerici ma stasera preparati, sorpresa per te” è il post pubblicato poco fa da Andrea. “Ricordo quel momento, quando sei entrata con tuo papà in Abbazia, quel tuo sorriso emozionato, quei pochi metri che ti separavano da me, il cuore che faceva scintille, le nostre famiglie e tutti i nostri amici lì con noi… Vorrei che quel giorno fosse tutti i giorni, vorrei sposarti ogni giorno. Sei Tu. Ti amo, tuo marito”. Ed è solo l’inizio.

IL GRAZIE DI ANNA TRIPOLI AL SUO ANDREA E’ UN’ALTRA DICHIARAZIONE D’AMORE

Eletta presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia Anna ha anticipato Andrea scrivendo la sua dichiarazione d’amore: “Ragazze, scegliete un uomo che stia sempre al vostro fianco, non troppo avanti in modo da mettervi in ombra e neanche troppo indietro in modo da non riuscire a proteggervi. Scegliete un uomo che vi sostiene, vi rispetta, che tifa per voi, che gioisce per i vostri traguardi e che soffre per i vostri insuccessi. Scegliete chi vi fa sentire importante e chi sa che seguire i vostri sogni non vuol dire rinunciare ad essere una brava compagna o una brava moglie, anzi aumenta la voglia di stare insieme. Siate sempre una squadra, non una semplice coppia. Andrea, senza di te non ce l’avrei mai fatta…..e domani, il nostro primo anniversario”.

Piangerà oggi Mainardi in cucina con Antonella Clerici senza tagliare cipolle? Immaginiamo di sì. “Voglio ricordarmi sempre le promesse che ci siamo fatti, una di queste è…prometto di essere sempre la tua spalla e di proteggerti. Conta sempre su di me amore mio” è la risposta alla sua Annina.