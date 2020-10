Domenica di relax per Antonella Clerici nella casa nel bosco in attesa del tornado Mainardi (Foto)

Antonella Clerici torna oggi con la puntata del lunedì di E’ sempre mezzogiorno, attende anche Andrea Mainardi tra gli altri amici ma ieri una domenica di totale relax per la conduttrice. Una foto scattata da Vittorio Garrone, una delle tante che Antonella Clerici sceglie di postare sul suo profilo social per mostrare la semplicità delle sue giornate in famiglia quando non è in tv. Una tazza di tè ed è il tea time che adora e si gode con calma, lo stesso ritmo lento che sta riportando in tv. Niente più vita frenetica ma attenzione perché oggi arriva il tornado, torna su Rai 1 Andrea Mainardi. E’ uno degli amici che ogni tanto andrà a fare visita ad Antonella Clerici ma chi ci sarà con lui?

ANDREA MAINARDI DA ANTONELLA CLERICI NELLA CUCINA DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

La casa nel bosco ha regalato una nuova vita alla Clerici e dopo due anni ha pensato di regalare un po’ della sua favola al suo pubblico. E’ sempre mezzogiorno ha molto della vecchia Prova del cuoco, non è un programma del tutto nuovo ma non è più un cooking show, ci sono tante ricette ma tutto è più lento senza mai annoiare. C’è il bosco e i protagonisti restano in cucina, al tavolo, gli spazi sono ampi e l’allegria non è forzata.

Andrea Mainardi ha già avvisato Antonella Clerici di godersi la sua domenica di relax perché oggi ci sarà un tornado a E’ sempre mezzogiorno. I telespettatori apprezzeranno molto ma chissà magari nella puntata di oggi ci saranno anche altre sorprese. Daniele Persegani sarà con lui? E Anna Moroni quando abbraccerà la sua Antonellina su Rai 1? Un’altra puntata da non perdere oggi a mezzogiorno e in più Mainardi ha scelto un giorno speciale, il 12 ottobre, il primo anniversario del suo matrimonio con la dolcissima Anna Tripoli.