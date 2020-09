Nostalgia per Anna Moroni che sui social parla di Antonella Clerici, Andrea Mainardi e La prova del cuoco (Foto)

Anna Moroni non sarà accanto ad Antonella Clerici nel nuovo programma E’ sempre mezzogiorno, inevitabile la nostalgia per la maestra in cucina che in una diretta Instagram ha ricordato i bei tempi a La prova del cuoco (foto). Una diretta Instagram di Anna Moroni per mostrare a tutti come si prepara la pappa al pomodoro, una diretta deliziosa in cui la maestra in cucina non ha solo mostrato la ricetta ma anche confidato un po’ di cose al suo pubblico, come ha sempre fatto in tv. Tra i tanti commenti durante la diretta è arrivato anche quello di Andrea Mainardi che ad Annina ha chiesto di sposarlo. “Mainardi lo adoro, è il mio amico carissimo, è matto come me ed è il più simpatico di tutti e sono contenta perché ha una bella moglie, è diventato bravo e ha una bella famiglia. Bravo Andrea!”.

ANNA MORONI RICORDA QUANDO PROVAVA A CANTARE CON ANTONELLA CLERICI

I follower che seguono la diretta chiedono ad Anna Moroni di cantare qualcosa mentre cucina, lei sorride e confessa che è stonata come una campana, che adora Lucio Battisti, conosce tutte le sue canzoni ma non può cantarle, magari può mettere un po’ di musica di sottofondo. “Io sono stonata come una campana, non so cantare nemmeno Le tagliatelle di nonna Pina. Mi ricordo che con Antonella eravamo proprio imbranate a cantare, ma oggi ci sono altre tecniche”. Entrambe stonate a La prova del cuoco ma quante risate ci hanno fatto fare in coppia in tv.

I follower chiedono la sua frase più famosa: “Ti sei lavata le mani tesoro” e la nostalgia prende un po’ tutti. La vedremo ancora in tv nella cucina di Ricette all’italiana, forse ospite qualche volta di Antonella Clerici, speriamo con altre dirette come questa su Instagram.