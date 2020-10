Parla Francesco Bettuzzi, l’ex della Gregoraci: “Si merita di essere felice”

Francesco Bettuzzi, dopo aver raccontato qualcosa della sua relazione con Elisabetta Gregoraci nei programmi di Barbara d’urso, torna a parlare della sua ex, con i giornalisti della rivista Chi. Ricordate che nella puntata del Grande Fratello VIP 5 Signorini aveva raccontato di quando Elisabetta amava un uomo con il quale faceva cose molto semplici, come mangiare la pizza per strada durante i viaggi? Ecco probabilmente si riferiva proprio al suo ex Bettuzzi! L’imprenditore, racconta anche alla rivista Chi quello che è stato il rapporto con Elisabetta. Una grande storia d’amore che però non è durata, forse anche per il legame che la Gregoraci mantiene ancora oggi con il suo ex marito, Flavio Briatore.

LE PAROLE DI FRANCESCO BETTUZZI PER LA RIVISTA CHI

“Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”. E continua: “L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme. “ Quindi si mette un punto e sembra chiaro anche perchè Elisabetta Gregoraci anche nella casa non ha mai parlato di Francesco, proprio per la riservatezza che c’è da sempre tra di loro.

L’ex pilota commenta anche l’amicizia che sta nascendo tra Eli e Pierpaolo. Molti fanno il tifo per la coppia ma a quanto pare, questa relazione non nascerà. In ogni caso Bettuzzi darebbe la sua benedizione: “La sua liaison con Pretelli? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”.

Elisabetta avrà modo di leggere le dichiarazioni di Francesco nella casa del Grande Fratello VIP? E come potrebbe commentare queste parole? Vedremo!