Fausto Brizzi e Silvia Salis, per il matrimonio hanno scelto mascherine trasparenti e aperitivo (Foto)

Dopo la presentazione del loro amore sul red carpet Fausto Brizzi e Silvia Salis (foto) hanno iniziato a sognare il matrimonio e nonostante la pandemia si sono sposati questa mattina. Il Covid non ha fermato il regista che ha voluto firmare il suo film più bello. Fausto Brizzi ha detto sì nella Sala Rossa del Campidoglio di Roma e ovviamente Silvia era la più bella. Nessun ritardo per la sposa che si è presentata in un meraviglioso abito di pizzo bianco accompagnata dai suoi testimoni, Gabriele Dellacasa e Federico Apollini. Per Fausto Brizzi Luciana Pandolfelli e Sole Tonnini. Altri invitati alle nozze? Nessuno! Le regole per contenere l’emergenza Covid sono ferree, oltre agli sposi, ai testimoni e ai due officianti, non c’era più nessuno. L’attrice Chiara Francini ha affiancato l’assessore Daniele Frongia, tutti gli altri esclusi. Un matrimonio che potrebbe essere triste e invece gli sposi erano pazzi di gioia. E’ evidente che non abbiano voluto rimandare le nozze e armati di mascherine trasparenti hanno detto il loro sì.

UN MATRIMONIO CON APERITIVO PER LE STRADE DI ROMA

Dopo lo scambio delle fedi Brizzi e la Salis hanno passeggiato per le strade di Roma consumando un aperitivo e poi hanno pranzato all’Osteria Da Checco il Carrettiere; tutto però organizzato dalla wedding planner Ezia Modafferi.

Inizia adesso per il regista e l’ex atleta azzurra una nuova vita. Il loro amore è esploso in breve tempo; si conoscevano da poco quando lui le ha chiesto la mano ed era il giorno del compleanno di Silvia. Anche in quel caso un vero film, una favola moderna con una caccia al tesoro che si è conclusa con l’anello di fidanzamento al dito.

Andrà meglio questo secondo matrimonio per Brizzi? Dopo Claudia Zanella adesso la protagonista della sua vita è Silvia Salis.