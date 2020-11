Giorgio Panariello con prudenza fa shopping con la bellissima fidanzata (Foto)

E’ una storia d’amore di cui Giorgio Panariello parla poco, ma è Claudia Capellini la fidanzata che lo rende felice ormai da anni. Dalle loro prime foto al mare a oggi è passato un bel po’ di tempo ma Panariello e la splendida Claudia sono più affiatati che mai. Mano nella mano a far compere insieme ma entrambi sono molto prudenti fuori e dentro il negozio. Distanze e attenzione anche quando misura i vestiti, soprattutto dopo che il suo amico Carlo Conti ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Giorgio Panariello ripete a tutti di fare attenzione, che non si scherza con questa che è una brutta cosa, che è una cosa che minimo è una gran scocciatura quando non è estremamente pericolosa: “Mantenete la distanza, usate la mascherina e pulitevi bene le mani” ripete l’attore comico e conduttore e lui per primo dà il buon esempio.

GIORGIO PANARIELLO E CLAUDIA CAPELLINI UN AMORE CHE VA OLTRE LA DIFFERENZA D’ETA’

Ben 25 anni di differenza tra Giorgio Panariello e Claudia Capellini ma sono inseparabili e innamorati. I paparazzi li hanno beccati insieme a fare shopping, scelgono i capi da comprare, si confrontano, è lei a consigliarlo ovviamente e poi continuano la passeggiata con i sacchetti in mano. A casa li attendono i loro cagnolini.