Le strane confessioni di Al Bano e Loredana Lecciso: l’amore ai tempi della pandemia (Foto)

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi guadagnano un’altra copertina ed è la rivista Nuovo a scegliere loro due come protagonisti parlando della grande inchiesta (foto). Riccardo Signoretti regala un po’ di anticipazioni del suo settimanale e della coppia che è più affiatata che mai. La Lecciso e Al Bano sembrano confessare qualcosa di piccante: a differenza di altre coppie famose non hanno cambiato la loro vita di coppia a causa del covid. Davvero Al Bano e Loredana Lecciso hanno aperto la loro camera da letto? “Noi lo facciamo come prima” si legge sulla copertina del settimanale di Signoretti che aggiunge: “Ma ci sono anche coppie famose che rinunciano all’intimità e altre che si amano ancora più spesso”. Ma il cantante sarà felice di questa copertina dal titolo: “Il Covid, i vip e l’amore”?

COSA HA RACCONTATO LOREDANA LECCISO SU NUOVO?

Di certo c’è che il cantante di Cellino San Marco sta per debuttare con The Voice Senior insieme a sua figlia Jasmine e Loredana è orgogliosa almeno quanto lui. Per il resto Signoretti anticipa che da domani in edicola potremo leggere il racconto della Lecciso.