Gabriel Garko e Manuela Arcuri a Live: tutta la verità sulla loro storia d’amore

C’è rimasta molto male Manuela Arcuri quando ha scoperto che uno dei suoi ex storici, Gabriel Garko, aveva avuto diverse relazioni finte con altre colleghe. Ma sin dall’inizio ha voluto specificare che tra lei e Gabriel, c’è stata una storia d’amore reale. Dopo il coming out dell’attore ha però avuto dei dubbi ed è per questo che ieri, nella puntata di Live-Non è la d’Urso del 6 dicembre 2020, c’è stato un faccia a faccia tra i due ex. “Si ho dubitato” ha detto Manuela Arcuri incontrando Garko sul divano di Live. E l’attore parecchio sorpreso le ha chiesto come mai, visto che tra loro è sempre stato tutto vero. “Come mai, ho pensato che facessi con me come con le altre” ha detto la bella attrice, provocando l’ilarità di Garko che stenta a credere che la sua ex abbia avuto dei dubbi. E quindi poi racconta come mai, nonostante sapesse di essere omosessuale, ha comunque avuto una relazione con Manuela Arcuri.

TUTTA LA VERITA’ SULLA STORIA TRA MANUEL GARKO E MANUELA ARCURI

Le parole dell’attore nel salotto di Live-Non è la d’Urso, per chiarire finalmente questa storia:

Siamo stati insieme davvero, ma certo che è così. Io ho avuto le storie finte con Eva e Adua, ma con Manuela era tutto reale. Con lei non mi sono comportato in maniera falsa, perché in quel momento mi andava di starci, ci siamo piaciuti. Poi era più una lotta mia all’interno e mi sono detto ‘dove vado?’. Comunque non avevo già la storia con il mio vecchio compagno, quella storia è nata dopo.

E ancora:

Con lei ho fatto di tutto per non essere paparazzato. Ero nauseato perché andavo sui giornali per le storie finte, che quelle vere volevo tenerle per me, soprattutto le altre che non dicevo per ovvi motivi. I paparazzi ci davano la caccia, ma non ci hanno quasi mai beccati. Ero preso di lei, mi piaceva molto. Come mai ci siamo lasciati? Non ricordo bene, ma la cosa era un po’ sfumata.

Tutto è bene quel che finisce bene…