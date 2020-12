Pierpaolo Pretelli ancora innamorato di Ariadna? La risposta della Romero

Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 5 in questi giorni sa che Pierpaolo Pretelli ha avuto una sorta di crisi. Ripensando a quello che ha costruito con le donne in questi anni, si è reso conto che dopo aver incontrato Ariadna, non ha più provato il sentimento di amore unico e speciale che li ha uniti prima della separazione. Ha spiegato inoltre ai suoi compagni di aver provato qualcosa nel rivederla, anche se non sa capire bene di cosa si tratti. Ha anche aggiunto che quando loro si sono separati non è successo per una mancanza di amore o di sentimenti ma per una situazione complicata che a causa della loro immaturità, li ha portati a prendere strade diverse ( ricorderete le ospitate di Pierpaolo dalla d’Urso dove diceva che Ariadna aveva portato il piccolo Leo a Cuba e lui non lo poteva vedere, non dimentichiamo quello che è stato).

E così dopo queste dichiarazioni del Pretelli, molti spettatori del GF VIP 5 hanno iniziato a chiedersi se possa provare ancora qualcosa per la sua ex. La domanda è stata posta proprio ad Ariadna Romero, ospite della puntata di Live-Non p la d’Urso del 20 dicembre 2020.

Pierpaolo Pretelli ancora innamorato di Ariadna Romero? La risposta

Barbara d’Urso ha quindi questo ad Ariadna che cosa pensa di questa situazione, facendo capire che lei vede in Pier ancora un uomo innamorato. La Romero però la pensa in modo diverso:

Secondo me no, Pier non è innamorato di me, è solo tanto confuso. Sono un pilastro nella sua vita. Io non sono la sua ex e basta, sono la madre di suo figlio, come lui è il padre di Leo. Questo legame così forte, forse quando c’è qualcosa che va male, come con Elisabetta, magari ripensa a questo. Quindi penso di dirti che secondo me c’è tanto bene, ma non prova amore adesso.

E ancora:

I reality ti lasciano in una situazione di fragilità. Lui ha un po’ di sensi di colpa, questi demoni stanno uscendo fuori ora, ci sono tante cose irrisolte e non dette. Ci sarebbe voluta una terapia di coppia, non per andare avanti ma per chiudere un cerchio

E voi che ne pensate?