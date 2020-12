Pierpaolo Pretelli in crisi al GF VIP 5 scoppia a piangere consolato da Zelletta e Malgioglio

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 nelle ultime ore sa bene che Pierpaolo Pretelli ha avuto un momento di crisi. Si stava infatti confidando con Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta nella sauna, che è ormai diventato una sorta di confessionale terapeutico di gruppo. Vanno infatti tutti in sauna a parlare quando non vogliono essere ascoltati e stare un po’ più tranquilli. Ed è successo nella tarda serata di ieri anche a Pierpaolo che ha avuto un piccolo crollo emotivo.

Il motivo della crisi di Pierpaolo è legato al suo rapporto con le donne. Confessa infatti ad Andrea e a Cristiano di avere una sorta di blocco che gli impedisce di avere una relazione duratura con le ragazze che conosce. Le sue lacrime non sono per Elisabetta Gregoraci quindi ma per quello che in generale succede da un paio di anni nella sua vita.

PIERPAOLO PRETELLI IN CRISI RACCONTA DI AVERE UN BLOCCO CON LE DONNE

Racconta:

Con Elisabetta ho provato con Elisabetta le cose che si provano all’inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti. Magari dura un mese o due. Da due anni e mezzo ho conosciuto molte ragazze, ma ho un blocco. prima ero sempre fidanzato, adesso no, sono anni che non riesco, c’è questo blocco.

E ancora:

Fuori dal GF è così da tanto tempo, non riesco ad andare avanti. Magari penso di avere dei difetti, dei problemi. L’ultima è stata Ariadna, con lei ci siamo lasciati che eravamo entrambi ancora innamorati. […] Non sto piangendo per Elisabetta, non c’entra lei, dico davvero. Questo è un momento, stavo pensando ai miei problemi oltre il GF

Cristiano ha cercato di consolarlo dicendogli che non deve piangere visto che a casa c’è suo figlio Leonardo che lo guarda e non può vedere suo padre così. Poi scherzando gli ha anche detto di smetterla di piangere perchè se dovesse uscire venerdì e tornare a casa e vederlo piangere potrebbe spaccare la televisione e poi non saprebbe dove comprarla!

Scopriremo magari domani sera in diretta se Pierpaolo avrà voglia di parlarne o meno, se magari l’incontro avuto con la sua ex compagna ha smosso qualcosa…