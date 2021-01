Le litigate tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti: “Lei diventa una iena e urla” (Foto)

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti stanno insieme dal 2004, da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello (foto). Una coppia bellissima, sposata da 15 anni e con due figli, Matilda e Tancredi. Come tutti ovviamente litigano, come tutte le coppie ci sono quei momenti di scontro e di trasformazione, quando si arriva a un passo dall’odio, o qualcosa di simile. Lo dice senza mezzi termine Ascanio Pacelli nell’intervista di coppia rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Tanto amore, bellezza ed equilibrio, hanno costruito tanto insieme e possono anche permettersi di raccontare le loro reazioni durante le litigate. Volano parole pesanti, niente parolacce, ma sembra che tra i due sia Katia Pedrotti ad andarci giù pesante. Ascanio in quei momenti non la sopporta ma poi riesce anche a prenderla in giro per il suo atteggiamento adolescenziale.

ASCANIO PACELLI E KATIA PEDROTTI LONTANI DALLA TV

E’ grazie alla tv che sono diventati famosi, è grazie a un reality show se è nato il loro amore, se oggi esiste la loro meravigliosa famiglia. Katia è però da tempo lontana dal mondo dello spettacolo. Li abbiamo visti di recente insieme in uno spot pubblicitario ma lei è diventata una influencer, si occupa di ben altro. Pacelli dopo Il treno dei desideri con Antonella Clerici si è buttato del tutto in altro: “Da 10 anni sono general manager del campo da golf “terre dei consoli” e adesso anche consigliere della Federazione Italiana Golf”.

Torniamo alle litigate, qui molte coppie potranno riconoscersi: “In genere i litigi partono per una mia presa di posizione verso il suo modo di fare con i ragazzi, poi lei diventa una iena. Ha dei modi e un tono di voce alto che detesto, ma lei urla ancora di più. Quindi o restiamo in silenzio per 24 ore o ci diciamo le peggio cose. Quando sa di avere torto, mi blocca perfino su Instagram e WhatsApp”.