Belen col pancione? Dicono che Stefano non l’abbia presa bene e lei chiarisce (Foto)

Belen Rodriguez è incinta, aspetta un figlio da Antonino Spinalbese e sull’ultima foto postata su Instagram dicono si veda anche il pancione ma la realtà è che lei non ha ancora confermato, così come non ha smentito (foto). Qualcosa però l’ha detta ed è la risposta alla copertina della rivista Oggi, questa settimana appare anche Belen che avrebbe detto di essere felicissima perché non desiderava altro dalla vita. Niente di vero, la showgirl argentina sulle sue storie Instagram ha appena smentito. Ha vouito precisare do non avere mai lasciato nessuna dichiarazione a nessun settimanale, riferendosi ovviamente alla sua presunta gravidanza. Belen quindi non ha detto che non è incinta ma ha solo detto che quel virgolettato su Oggi non le appartiene. Quindi, non sappiamo se Belen e Antonino aspettano davvero un figlio ma è sempre lo stesso settimanale a riportare la reazione di Stefano De Martino.

BELEN E’ INCINTA E GIA’ AL QUARTO MESE?

Niente di più bello per una coppia che si ama e forse davvero Belen è incinta ama fino a quando non ci sarà la sua conferma non possiamo fare gli auguri a lei né ad Antonino.

C’è chi invece pensa di sapere quale sia stata la reazione di Stefano De Martino alla dolce notizia. Il papà di Santiago sembra che abbia preso male la presunta gravidanza dell’ex moglie, forse perché arrivata troppo presto, forse, per i più nostalgici, perché sperava di tornare ancora una volta con lei.

In tutto questo di vero ci sono solo le parole della Rodriguez su Instagram mentre i fan attendono di sapere se davvero prima dell’estate sarà mamma per la secona volta.