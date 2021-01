Stefano de Martino e la fine del matrimonio con Belen: “Non è un fallimento”

Era da tempo che Stefano de Martino non parlava sui giornali della sua vita privata. Questa settimana lo ha fatto per la rivista Chi. Passati diversi mesi dalla tempesta estiva che lo ha travolto, il conduttore torna a parlare della fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Ci hanno provato anche una seconda volta ma a quanto pare, è proprio vero il detto che le minestre riscaldate non sono poi così buone. Il tentativo di darsi una seconda possibilità, per Belen e Stefano non ha funzionato. Ma oggi l’ex ballerino di Amici non ha intenzione di parlare di un fallimento. Non ha funzionato, ma questo non significa che ci sia stato appunto, un fallimento.

Oggi Belen ha un nuovo compagno, un uomo del quale si dice innamorata e con il quale da mesi condivide la sua vita. Stefano invece, si dice felicemente scapolo, anche se negli ultimi mesi gli sono stati attribuiti diversi flirt.

Stefano de Martino torna a parlare della fine della storia con Belen Rodriguez

Le parole di Stefano de Martino sulla fine del matrimonio ( la seconda volta) con Belen:

Ho fatto una riflessione: ogni volta che si parla di una separazione ci rendiamo conto che è un evento sempre più ordinario, che sembra straordinario solo quando accade a due persone esposte. Ma la cosa straordinaria sarebbe rimanere insieme. È difficile che un matrimonio duri tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa. I rapporti si consumano.

E ancora: