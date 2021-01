Belen e Antonino, le foto della dolce attesa fanno sognare l’arrivo di una bimba

Alla dolce attesa di Belen e Antonino manca davvero solo l’annuncio ufficiale della coppia, anche se Spinalbese sui social ha tentato di urlarlo al mondo intero (foto). La felicità si legge negli occhi di Belen Rodriguez e del suo compagno e le foto scattate dai paparazzi dicono il resto. E’ la rivista Chi a mostrare le foto di Belen incinta e a fare sognare che sia in arrivo una bimba. Con la coppia che passeggia mano nella mano c’è anche il piccolo Santiago, ormai sono una vera famiglia, anche se Stefano De Martino è ovviamente sempre presente nella vita di suo figlio. In pochi mesi la showgirl argentina è passata dalle lacrime per la seconda separazione dal marito alla gioia immensa.



LE FORME MORBIDE DI BELEN SOTTO LA SALOPETTE

Ancora non c’è la notizia ufficiale, Belen non ha smentito e non ha annunciato la sua gravidanza, ma sembra evidente che sia davvero incinta. Le sue forme sembrano più morbide e il suo look sembra premaman. Non è solo una salopette a dirlo ma i camicioni, i cappotti over size, che certo indossano in molte, ma tutto appare chiaro: Belen è incinta del secondo figlio.

In passato ha confidato di desiderare una femmina dopo il suo piccolo principe e chissà che la cicogna non realizzi il suo sogno. Il primo, quello di trovare un grande amore, è già stato realizzato. Quando Belen era fidanzata con Andrea Iannone non ha mai parlato di un altro figlio, anzi ha sempre lasciato intendere che le famiglie allargate non fossero per lei. Con Spinalbese qualcosa è cambiato, lui sembra davvero quello giusto, Belen sembra davvero pronta a diventare di nuovo mamma. La famiglia è inseparabile, tutto sembra perfetto, anche la partita di calcio che Ignazio Moser e Antonino Spinalbese seguono insieme a casa Rodriguez.