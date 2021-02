Foto finte tra Can Yaman e Diletta Leotta? L’attore risponde alle accuse

In tempo di crisi si tenta di tutto e in tanti accusano Can Yaman e Diletta Leotta di fingere di essere una coppia. Nessuna novità ma quelle foto postate nel giorno di San Valentino non fanno sognare tutti, anzi. La stessa foto condivisa da Diletta e Can, il tramonto sulla spiaggia e la Divina Costiera Amalfitana. Maiori il luogo scelto dalla Leotta e Yaman ma la coppia non era sola, era accompagnata dai fotografi. Su questo nessun dubbio ma in realtà anche questo era abbastanza evidente, le loro foto insieme non sono selfie. Il punto è che di tutto il romanticismo mostrato sulla spiaggia di Maori e dalla suggestiva Torre Normanna non resta niente se al seguito Diletta Leotta e Can Yaman avevano fotografi e parte del loro entourage.

CAN YAMAN DIFENDE L’AMORE PER LA SUA DILETTA

Niente dichiarazioni d’amore, niente baci, niente passione, niente di niente, l’attore turco e la conduttrice italiana sono un bel po’ freddini nei loro scatti, sembrano i protagonisti di un vecchio fotoromanzo. Ma lui interviene, quel tour che parte dal maneggio passando per il lungomare di Fregene fino alla Costiera Amalfitana con macchine professionali e fotografi esperti, non sarebbe la spiegazione di un bel niente. Ed ecco che tra le sue storie Instagram spunta la foto dei fotografi al loro seguito, li tagga e commenta: “Quindi?”.