La risposta di Daniele Scardina alle foto di Diletta Leotta e Can Yaman accende il gossip

Non c’è ancora conferma della love story tra Diletta Leotta e Can Yaman ma questa volta Daniele Scardina ha risposto al commento di un follower che gli diceva di fare attenzione al turco. In genere il pugile evita i commenti, resta distante dai pettegolezzi; questa volta non è andata così e la sua risposta apre varie interpretazioni. Il riferimento dell’utente di Instagram è chiaro ma sembra anche che non tutti credano al flirt tra la Leotta e Yaman. In effetti c’è chi parla di un retroscena: la coppia sarebbe solo alla ricerca di un po’ di pubblicità per dare un aiutino ai rispettivi lavori. Niente di strano, il gossip, le copertine e tutto il contorno esistono anche per questo. Ma cosa ha risposto Scardina al commento del follower?

DANIELE SCARDINA ANCORA INNAMORATO DI DILETTA LEOTTA

“Attenzione al turco” ha scritto il follower e il pugile ha commentato: “Attento al lupo, attento al lupo” con tanto di nota musicale per aiutare chi legge a canticchiare il noto brano di Lucio Dalla. Che significa quella risposta? Scardina ha commentato senza pensare, scrivendo la prima cosa che gli è passata per la testa? Ci crediamo poco.

Forse ha voluto sottolineare che non c’è niente di vero in quello che si legge sul flirt tra Diletta e Can. E’ come la storia di chi grida al lupo ma alla fine non c’è nessun pericolo? In ogni caso non si legge fastidio né rancore nelle sue parole e a questo punto c’è chi crede che la Leotta e Scardina possono ancora tornare insieme.

C’è un altro dettaglio: i like di Diletta alle foto dell’ex fidanzato appaiono e scompaiono. I follower notano tutti, sui social non sfugge niente. Ma adesso ci saranno altre foto della conduttrice sportiva e dell’attore turco?