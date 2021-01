Diletta Leotta e Can Yaman tornano insieme nello stesso hotel a Roma (Foto)

Diletta Leotta e Can Yaman sembra siano davvero una coppia innamorata, lo dicono le nuove foto pubblicate ancora una volta dalla rivista Chi, lo dicono i loro sorrisi e anche i loro silenzi. Di nuovo insieme e nello stesso hotel di Roma, Diletta Leotta e Can Yaman si sono incontrati ancora una volta nella Capitale, dove lui era impegnato con le riprese di uno spot. Lavoro finito, almeno per il momento, per l’attore turco. Con la regia di Ferzan Ozpetek è protagonista per De Cecco, con lui l’affascinante Claudia Gerini. Riprese finite ma Can sembra avere altri ottimi motivi per restare in Italia e tornarci spesso. “Chi si ama si rivede” anticipa il settimanale diretto da Alfonso Signorini mostrando la prima foto del ritorno.

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN TRE SETTIMANE DOPO

“Tre settimane dopo il clamoroso scoop di Chi ecco in esclusiva le immagini del nuovo incontro segreto tra l’attore e la conduttrice”. Sicuri che si tratti di un incontro segreto? Non sembra che Diletta e Can si nascondano, magari non vogliono parlarne ma sembrano del tutto a loro agio e non da soli.