Melissa Satta e Stefano De Martino si stanno frequentando? La presunta coppia dopo Stasera tutto è possibile (Foto)

Davvero c’è qualcosa tra Melissa Satta e Stefano De Martino? E’ bastata una puntata di Stasera tutto è possibile che il gossip ha scelto la nuova coppia. Solo gossip o le voci che dicono girino nei corridoi della Rai sono vere? Si tratta della puntata che non abbiamo visto in onda, la puntata di Stasera tutto è possibile che martedì sera è stata sostituita per ragioni di programmazione con La Caserma. Martedì prossimo potremo quindi seguire Step e scoprire da dove ha avuto inizio quello che sembra un flirt. La showgirl e il conduttore sono entrambi single e a dire il vero loro due insieme sarebbero una coppia bellissima ma proprio la scorsa settimana la Satta ha chiesto ai paparazzi, alla stampa, al gossip, di non parlare più della sua vita privata, di non continuare a vedere fidanzati invisibili al suo fianco. Questa volta però potrebbe essere diverso, forse non si tratta solo di dolci pettegolezzi né di semplice amicizia.

MELISSA SATTA E STEFANO DE MARTINO SI FREQUENTANO?

Melissa era a Napoli per registrare la puntata di Stasera tutto è possibile, il programma su Rai 2 che va in onda il martedì in prima serata. I giochi, l’atmosfera, la meravigliosa città campana e forse è davvero scoccata la scintilla. Molti parlano di questa presunta coppia, qualcuno sembra avere visto qualcosa in più e inoltre entrambi non hanno ancora smentito la notizia.