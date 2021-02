Melissa Satta a Verissimo: “La fine del mio matrimonio un dolore enorme” (Foto)

Per la prima volta a Verissimo Melissa Satta parla della fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng (foto). Racconta il dolore immenso per la separazione perché il papà di suo figlio Maddox è stato l’amore più importante della sua vita. Difficoltà e cambiamenti, Melissa Satta confida tante cose a Silvia Toffanin, al pubblico di Verissimo. E’ stato un legame stupendo e a lui dirà sempre grazie ma hanno deciso di prendere ognuno la propria strada. La colpa è di entrambi, le responsabilità sia dell’uno che dell’altra, forse l’ex velina di Striscia la notizia desidera tutelare per sempre quella che è stata la sua famiglia o forse è davvero colpa di entrambi. Desidera essere stessa, è cresciuta e ha capito tanto.

MELISSA SATTA HA RACCONTATO TUTTO AL FIGLIO

“È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox” e dirlo al piccolo forse è stata la cosa più difficile tra tutte.

Mellissa e Boateng gli hanno parlato, hanno affrontato tutto come un gioco ma Mddox all’inizio non l’ha presa bene, oggi invece è sereno, tutto è diventato normale.