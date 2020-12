Il messaggio di Boateng a Melissa Satta dopo l’annuncio della separazione (Foto)

Lo stesso post per annunciare la fine del matrimonio, è così che Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno detto a tutti che si sono separati, che il loro amore è finito. Le stesse parole, la stessa foto ma la bellissima showgirl sarda aveva anche aggiunto altro in fondo a quel testo. Un messaggio per il suo ex marito, per il papà di suo figlio, il suo grazie per i loro 9 anni insieme e per il regalo più bello, il loro bambino, Maddox. Nessun like del calciatore ma lui non è così social come Melissa Satta, magari non aveva tempo, ha semplicemente postato la stessa foto e lo stesso annuncio. Qualche ora dopo ci ha ripensato e ha scelto una foto, ha trovato le parole più belle e ha sciolto ogni dubbio.

IL GRAZIE DI BOATENG A MELISSA SATTA

Kevin ha scelto una foto di Melissa Satta in passerella e ha scritto: “Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai”. Si chiude così uno dei matrimoni che ha fatto sognare, anche quando hanno provato per la seconda volta a restare uniti, a restare una famiglia.

Non si conoscono i dettagli del loro addio, i motivi per cui per la seconda volta si sono lasciati e non li sapremo mai. Hanno fatto di tutto per proteggere la loro famiglia, il piccolo Maddox e continueranno a farlo. Ci piace pensare che la serenità e l’unione di cui parlano sia per sempre, anche se la favola è finita.