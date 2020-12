Melissa Satta con un messaggio sui social dice addio a Boateng

Da tempo si parla di una separazione definitiva tra Melissa Satta e Boateng che qualche mese fa erano tornati insieme dopo una separazione momentanea. La bella sarda aveva preferito non commentare i rumors e i tanti gossip che si stavano facendo su lei e Boateng ma oggi, con un messaggio sui social, ha deciso di spiegare che cosa sta succedendo. L’ex velina conferma la fine del matrimonio e scrive un messaggio per ringraziare quello che quindi a tutti gli effetti, è diventato il suo ex marito. Parole piene di affetto quelle che Melissa Satta usa per dire addio anche pubblicamente al calciatore.

Il 19 agosto, giorno del loro anniversario, Melissa e Boateng si erano fatti delle dolci dediche d’amore sui social. Ma a quanto pare, il sentimento non è bastato.

Melissa Satta dice addio pubblicamente a Boateng

Le parole di Melissa sui social:

Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox

Melissa ha anche scelto di disabilitare la possibilità di commentare sotto la sua foto. Ha scelto di pubblicare queste parole accompagnandole con una bellissima immagine di famiglia. Ci sono lei, Kevin Prince Boateng e c’è anche il piccolo Maddox. Uno scatto che li mostra felici, probabilmente questa estate. Ma le cose non sono andate come Melissa si augurava. Ce la ricordiamo mesi fa, quando raccontava come lei e il calciatore avevano ripreso in mano il matrimonio. Insieme anche nel lockdown e poi però il finale amaro, quello di una seconda separazione che però adesso sembra essere quella definitiva.

La Satta ha scelto probabilmente di rendere pubblica questa notizia per non essere tartassata di domande nelle feste che magari trascorrerà lontana dal suo ex marito.