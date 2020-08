Melissa Satta e Boateng ma quale crisi: dediche d’amore sotto il cielo di Sardegna

In questa estate sottotono, un po’ per tutti, senza nessun matrimonio, senza nessuna notizia clamorosa ( tradimento De Martino Rodriguez a parte, nonostante le smentite), andare a caccia di qualcosa di cui parlare non è stato facile. Ed è anche per questo che spesso, le crisi annunciate, sono state facilmente smentite dai diretti interessati. E’ il caso di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile allontanamento tra i due ma a quanto pare, la coppia dopo la vera crisi, che li ha quasi portati al divorzio, è felice e innamorata. Melissa e il calciatore, hanno scacciato ogni dubbio ieri, pubblicando una immagine che li ritraeva felici e innamorati insieme, sotto il cielo della Sardegna. La Satta e Boateng, stanno trascorrendo questi giorni d’agosto insieme nella sua terra d’origine e per scacciare ogni rumors, proprio ieri sera, hanno condiviso una foto insieme. I cuoricini e le dolci parole si sprecano, perchè in fondo tutti fanno il tifo per l’amore!

E oltre alla dolcissima foto, è arrivata anche una dedica d’amore del calciatore per la sua Melissa, parole di un uomo davvero innamorato!

LA DEDICA D’AMORE DI BOATENG PER LA SUA MELISSA SATTA

Ecco le dolci parole di Boateng per la sua adorata moglie:



I am not perfect! I say stupid things.i laugh when I am not supposed to.i have scars left by people who did me wrong. I am crazy, and probably won’t change. Love me or not. But I make one promise,If I am here I am here 4ever 💎

Il calciatore dice di non essere perfetto, ammette anche di dire cose stupide. Dice di ridere quando non c’è nessun motivo per farlo. E ancora: “Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno ferito. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma faccio una promessa. Se sono qui, sono qui per sempre”.