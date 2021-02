Belen Rodriguez a Verissimo: “Aspetto una bambina” e svela il nome scelto

Sarà una puntata ricca di emozioni per Silvia Toffanin quella di Verissimo in onda domani, 20 febbraio 2021. Come vi avevamo già anticipato ieri, nella puntata del programma di Canale 5 di sabato tra gli ospiti, anche Belen Rodriguez che per la prima volta in tv parlerà della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese ma anche della gravidanza! Come annunciato in modo ufficiale la scorsa settimana dalle pagine della rivista Chi, Belen e Antonino aspettano un figlio. Anzi una figlia! Belen infatti ha rivelato nella puntata di Verissimo di cui è stata ospite, il sesso del nascituro. E per il pubblico di Canale 5 anche un’altra rivelazione. La bella argentina infatti ha svelato il nome che lei e Antonino hanno scelto per la figlia che aspettano.

Ma non solo. Belen si è aperta con Silvia parlando anche di un momento complicato che lei e il suo compagno hanno vissuto.

Belen Rodriguez incinta a Verissimo svela il nome della bambina che aspetta

“Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie. Prima di questa gravidanza ho perso un bimbo. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato” ha rivelato Belen a Silvia Toffani.

“Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine” ha detto una raggiante Belen che non vede l’ora di coccolare insieme a Santiago la piccola Luna Marie.

Felicissima per come procede la sua storia d’amore con Antonino, la Rodriguez confessa: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

Otto mesi di una favola d’amore che Belen a quanto pare non aveva mai vissuto prima e che si gode giorno per giorno con dediche, frasi romantiche, video e foto. Ha davvero trovato la sua anima gemella, la famosa altra metà della mela e ne è felicissima.