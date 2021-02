Belen e gli altri ospiti di Verissimo del 20 febbraio 2021, le anticipazioni

Nella puntata di Verissimo del 20 febbraio 2021 tra gli ospiti più attesi c’è Belen Rodriguez. Le anticipazioni di Verissimo e la stessa showgirl hanno svelato il suo nome subito dopo la registrazione della puntata, ma cosa racconterà la Rodriguez nella sua prima intervista in tv della sua nuova vita? Un nuovo compagno di cui è innamoratissima, la seconda dolce attesa e c’è chi immagina ci sarà anche qualcosa da dire a Stefano De Martino. Ovviamente Belen sarà solo una delle ospiti di Verissimo di sabato prossimo. Anche un’altra donna, non famosa quanto lei, ma che il gossip conosce bene: Ilaria D’Amico. La conduttrice sportiva, compagna di Gigi Buffon, di recente ha parlato della scomparsa della sorella Catia. Nel 2019 a Verissimo raccontò della sua storia d’amore con il portiere, da quel momento tutto è diventato ancora più bello per la coppia.

GLI OSPITI DI VERISSIMO, LE ANTICIPAZIONI DEL 20 FEBBRAIO 2021

Ospite di Silvia Toffanin anche Maria Teresa Ruta, l’ultima eliminata dal Grande Fratello Vip. Dopo i tanti mesi chiusa nella casa del reality show avrà molto da raccontare ma parlerà anche e ancora una volta del suo rapporto con la figlia Guenda Goria con cui ha condiviso parte del gioco.

Anche Aiello sarà tra gli ospiti del programma del sabato pomeriggio di Canale 5. Nel 2019 il suo successo con il brano Arsenico e nel 2020 con Vienimi (a ballare). A marzo salirà sul palco del festival di Sanremo con il brano Ora.