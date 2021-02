Ilary Blasi e Francesco Totti, che domenica sul lago di Bracciano prima di partire (Foto)

Una gita con la famiglia tutta riunita e Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto il lago di Bracciano, un posto perfetto, poco lontano da casa ma è anche il loro posto magico (foto). E’ in quel luogo che sedici anni fa Francesco Totti e Ilary Blasi si sono sposati ed è una vera magia per loro tornare con la loro bellissima famiglia sotto i primi raggi di sole. Una gita fuori porta per la conduttrice che sta per lasciare Roma e trasferirsi a Milano, pronta per la conduzione dell’Isola dei famosi. Un anno di stop e adesso la Blasi è carica per dare il meglio nella nuova stagione dedicata ai naufraghi vip. Figli, suocere e tutto il resto della famiglia, tutti in tenuta sportiva per godersi il più possibile la giornata all’aperto.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI IL PRANZO IN RIVA AL LAGO

Niente di più rilassante e per l’occasione tutti hanno tirato fuori le tute, ma in realtà anche Ilary Blasi la vediamo spesso in tuta, comoda nel suo abbigliamento. Chissà con quale look ci stupirà invece nella nuova edizione dell’Isola dei famosi.

Al lago di Bracciano la più felice di tutti è la piccola Isabel che si lascia coccolare dal papà. Ilary Blasi sorride, appare rilassata, sa che partendo lascerà casa e figli in ottime mani, quelle del papà. Ci sono però anche le mamme a vegliare su tutto, le nonne. Per qualche mese la Blasi sarà a Milano, immaginiamo che sarà Totti a raggiungerla ogni e tanto e lei a viaggiare da una città all’altra per tenere tutto sotto controllo.

Dal lago di Bracciano è iniziato il loro matrimonio, insieme hanno superato varie difficoltà, tanti pettegolezzi e oggi sempre insieme sono più forti che mai. Sui social ogni loro post è un successo, simpatia e avventure sono di casa.