Tra Guendalina Tavassi e Umberto è finita ma lui vuole riconquistarla

In questi ultimi giorni Guendalina Tavassi ha deciso di parlare più volte sui social di quello che sta accadendo nella sua vita privata. Anche ieri ha fatto una lunga diretta per spiegare alle tante persone che la seguono come vanno le cose tra lei e Umberto dopo che tanto si era parlato di un possibile tradimento. Guendalina non se la sente di andare a raccontare i fatti della sua famiglia in un programma televisivo ma vuole fare chiarezza sui social, dicendo che al momento, è l’unico posto dal quale parlerà. Non dice molto sul presunto tradimento di Umberto d’Aponte ma parla di un matrimonio che, almeno per il momento, è finito. Racconta di una crisi, di cose che non vanno bene ma anche della scelta di vivere insieme sotto lo stesso tetto per amore dei bambini. I figli non devono soffrire a causa delle scelte degli adulti.

I fan di questa coppia però non sono molto convinti delle parole di Guendalina e continuano a fare delle domande alle quali poi, sempre via social, risponde Umberto. In particolare molti si chiedono: “ma come mai, se già da mesi non stavate insieme, a San Valentino avete postato tutte quelle immagini di vita felice, di coppia che si ama?”. E le accuse, se così possiamo definirle, vengono rivolte a Umberto che il 14 febbraio ha fatto una dedica molto importante alla Tavassi. Il marito di Guendalina spiega di avere le sue ragioni. E’ innamorato di Guenda…

Umberto d’Aponte pronto a riconquistare Guendalina Tavassi

Con delle storie sui social, Umberto ieri ha voluto rispondere a chi attaccava lui e Guenda non credendo alle loro rivelazioni:

L’unica persona alla quale devo chiedere scusa è mia moglie, per alcuni comportamenti sbagliati nei suoi confronti. Io sono un uomo innamoratissimo di Guendalina, faccio di tutto per di riconquistarla. Poi è normale che ci sono periodi che non stiamo bene o che siamo separati. Ragazzi è logico che farò di tutto per riconquistarla., le chiederò scusa fidatevi. Non siamo due sprovveduti e per il bene dei nostri figli cercheremo di stare più sereni possibili. Farò di tutto per recuperare questo mio rapporto con Guenda e mi auguro di cambiare. Sperando tutti in un lieto fine

Questo tradimento c’è stato o non c’è stato? Che cosa non ha funzionato in questa coppia? Diranno anche altro?