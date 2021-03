E’ nata Baby V: Fedez e Chiara Ferragni genitori bis

A soli 4 giorni di distanza dal compleanno del piccolo Leone, in casa Ferragnez si festeggia ancora! Dai social arriva la dolcissima notizia: il 23 marzo 2021 è nata la piccola Vittoria. E’ questo il nome scelto da Fedez e Chiara Ferragni per la loro principessa di casa. Seconda gravidanza in famiglia, questa volta molto molto sudata visto che la piccola Vittoria, questo il nome scelto per la bambina, non sembrava proprio volerne sapere di venire al mondo. Chiara Ferragni si è mostrata anche molto stanca in questi ultimi giorni sui social ma alla fine, tutto è andato per il meglio ed è questa la cosa che conta! A dare l’annuncio sui social ci ha pensato papà Federico che ha postato la prima foto della piccola Vittoria mentre la sua mamma la tiene tra le braccia e il papà l’accarezza!

E’ nata Baby V: prima foto sui social per la piccola

Proprio ieri Chiara mostrava il borsone, pronta per andare in ospedale per la nascita della piccola. Ed ecco che oggi, arriva la gioia più grande. La piccola Vittoria è nata!

Stessa immagine anche per Chiara Ferragni che comunica ai suoi 20 milioni di follower di essere diventata mamma con una semplice didascalia. “23 marzo 2021 -La nostra Vittoria” ha scritto l’influencer mostrando la prima foto della piccola.

C’era grande agitazione tra i fan dei Ferragnez che già ieri sera, non vedendo nuove storie sui social da parte di Chiara e Fedez avevano immaginato che ci fosse qualcosa nell’aria. E infatti la piccola Vittoria si preparava per venire al mondo! Adesso non vediamo l’ora di osservare il primo incontro! Quello tra il principe di casa, Lello e la sua piccola Vittoria. Tantissimi auguri alla coppia per questa lietissima notizia! E benvenuta al mondo piccola Vittoria.