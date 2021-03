Arisa cambia look e Andrea Di Carlo sembra dedicarle una canzone (Foto)

E’ finita davvero per sempre tra Arisa e Andrea Di Carlo? La cantante con il suo nuovo look sembra avere dato un altro taglio netto al passato (foto). Si sa, quando una donna va dal parrucchiere e chiede un nuovo colore, un nuovo taglio, una trasformazione, qualcosa è cambiato davvero. Arisa con i capelli lungi e ricci si piace tantissimo. Tra le sue storie Instagram ha mostrato le ore passate nel salone di bellezza alla ricerca del colore perfetto e delle extension adatte. Il risultato soddisfa del tutto la cantante che saluta tutti facendo una sfilata, da vera modella. I capelli scuri non piacciono all’hair stylist a cui si è affidata, ci vuole un colore diverso, castano, poi le extension completano la trasformazione.

ANDREA DI CARLO CI RIPENSA E DEDICA UNA CANZONE AD ARISA?

La coppia è passata dai preparativi per il matrimonio all’addio per sempre. Abbiamo visto Arisa piangere in diretta a Domenica In, forse confusa dal loro amore. Poi Andrea Di Carlo ha spiegato il suo punto di vista, ha raccontato che dopo l’intervista hanno passato la serata insieme ma lei in piena notte è andata via con la scusa dei cani. Il giorno dopo è arrivato l’addio, il manager ha annullato matrimonio e fidanzamento.

Poco fa tra le storie Instagram di Di Carlo è spuntata la canzone che Arisa ha cantato in coppia con Michele Bravi sul palco di Sanremo: Quando di Pino Daniele. Solo lavoro o una dichiarazione d’amore? La parola forse adesso passa ad Arisa che con il suo nuovo look magari ha già risposto o forse no.

I fan della cantante fanno il tifo per lei che al di là dell’amore in questo periodo sta ottenendo tante soddisfazioni nel campo professionale. Dopo Sanremo continua il suo impegno con Amici su Canale 5. Il serale è appena iniziato, chissà se ha tempo e voglia per l’amore.