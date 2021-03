Fabio Fulco papà a 50 anni, la compagna è allo stesso mese di Cristina Chiabotto (Foto)

Fabio Fulco sta per diventare papà, a 50 anni l’attore realizza il suo sogno di avere un figlio. Le foto sulla rivista Chi mostrano la sua compagna, Veronica Papa, con un bellissimo pancione. E’ al settimo mese di gravidanza più o meno come Cristina Chiabotto, l’ex fidanzata storica di Fabio Fulco. Difficile evitare di riunire di nuovo i loro nomi perché la vita a volte è davvero strana. Fabio Fulco era pronto da tempo a diventare padre, al matrimonio, a formare una famiglia, Cristina Chiabotto dopo 12 anni di relazione continuava a dirgli di no. Il loro amore è finito e per entrambi si sono aperti mondi meravigliosi.

FABIO FULCO E VERONICA PAPA 25 ANNI DI DIFFERENZA MA E’ LA DONNA GIUSTA

Fabio Fulco aspetta una bambina dalla bellissima Veronica. Cristina Chiabotto e suo marito, Marco Roscio, presto saranno anche loro mamma e papà, proprio nello stesso periodo. Fabio non nasconde più la sua gioia, all’inizio si è imposto di mantenere il segreto, anche se avrebbe voluto subito gridarlo a tutti.

E’ al settimo mese che la coppia ha deciso di dire a tutti che aspettano una bambina, anche loro. Quando Fulco ha incontrato Veronica lui era ancora ferito, ci ha messo un bel po’ di tempo prima di credere in un nuovo amore. Lei è stata meravigliosa, ha compreso, è stata paziente, ha atteso. Quando un giorno gli ha scritto che fino a quando avrà vita sarà sua per lui tutto è cambiato.