Il commento di Fabio Fulco dopo il matrimonio di Cristina Chiabotto, la sua ex storica (Foto)

Ammettiamo che tutti abbiamo pensato anche solo per un attimo a Fabio Fulco quando abbiamo visto le foto del matrimonio di Cristina Chiabotto con Marco Roscio; non ci aspettavamo nessuna frase di auguri per la sua ex fidanzata ma forse nemmeno la risposta data a un suo fan (foto). La Chiabotto ha vissuto il suo giorno più bello, ha sposato il suo Marco senza attendere a lungo, sono innamoratissimi. Tantissimi gli auguri per la nuova coppia ma tra questi non ci sono quelli di Fulco che invece ha riso a crepapelle dopo aver letto un commento sul suo profilo social. A Fabio non è mai andato giù l’addio dell’ex Miss Italia dopo 12 anni d’amore. Lui avrebbe voluto sposarla e formare una famiglia, avere dei figli, ma non c’era più l’amore di quando Cristina era poco più che una ragazzina. E’ passato del tempo ma forse i due ex non si sono più incontrati, forse resta del rancore.

DOPO IL MATRIMONIO DI CRISTINA CHIABOTTO E MARCO ROSCIO LE RISATE DI FABIO FULCO

“Sei bellissimo, la tua ex si è sposata un rospo” ha commentato una fan di Fabio aggiungendo una risata. L’attore non ha resistito, ha commentato a sua volta, ha aggiunto una bella risata, una faccina di una risata a crepapelle. L’emoticon non è stato il massimo dell’eleganza, magari Fabio Fulco avrebbe potuto evitare. Forse, in questo modo ha dimostrato che il 21 settembre per lui non è stato un giorno felice.





Ci hanno pensato altri follower a difendere Marco Roscio ma senza attaccare Fulco: “Mi dispiace ma i rospi sono altri. Senza nulla togliere a Fulco ovviamente”. Non ci sarà nessuna risposta da parte della Chiabotto o di suo marito, adesso sono in luna di miele, niente può distoglierli dal loro amore e poi Cristina è sempre stata molto chiara, proprio come Fabio.