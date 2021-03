Eros e Marica Pellegrinelli sempre più vicini, è la rivelazione di Pirrotta (Foto e Video)

Il gossip torna sulla coppia Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ed è Pirrotta a Ogni Mattina ad entusiasmare i fan di entrambi (foto e video). Una bellissima coppia ma tra Eros e Marica è finita da tempo, anche se qualche mese fa si era già parlato di un loro ritorno di fiamma, però subito smentito da lei. Per Pirrotta sembra che i due ex siano sempre più vicini, nell’ultimo periodo sembra si vedano di continuo, quindi ci sarebbe il tanto atteso riavvicinamento? Al momento non c’è nessuna smentita da parte dei due ex coniugi ma mentre Adriana Volpe suggerisce che tra loro due il collante sono sempre i due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, per l’esperto di cronaca rosa invece ci sarebbe davvero ben altro.

EROS E MARICA E’ DI NUOVO AMORE?

Santo Pirrotta sembra non avere dubbi, gli hanno riferito che Eros e Marica si vedono spessissimo. Ricordiamo che di recente la splendida modella, che in genere è molto riservata, ha raccontato al settimanale F i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio. Soprattutto ha confidato che continua ad amare Eros, anzi che forse lo ama più di prima. Un matrimonio finito nel momento in cui i figli hanno dovuto iniziare la scuola e lei non ha potuto più seguire Ramazzotti in giro per il mondo con i suoi concerti. Si è trovata da sola, sempre sola con i suoi figli. Un’intervista lunghissima che ha fatto capire molto del loro rapporto e del loro amore.

Forse oggi è cambiato qualcosa, forse davvero ha ragione Pirrotta ed Eros e Marica Pellegrinelli sono tornati insieme. In realtà non si erano mai allontananti, nemmeno quando lei stava vivendo un altro amore, con Charley Vezza. Spesso insieme, anche in vacanza, per il bene dei figli ma anche per rispetto al loro amore. I fan attendono il seguito, sperando che questa volta non arrivi una nuova smentita e che il giornalista di gossip abbia davvero ragione.