Amadeus e Giovanna Civitillo raccontano il loro amore, la crisi superata e le rinunce (Foto)

Amadeus e Giovanna Civitillo stanno insieme da 18 anni, il pubblico dell’Eredità ha visto nascere il loro amore quando lei era la Scossa del programma (foto). 18 meravigliosi anni senza periodi bassi, la crisi è stata per il lavoro di Amadeus, quando il pubblico non vedeva più in tv, quando il suo telefono ha smesso di squillare. Ed è stato in quel periodo, dal 2006, che il loro legame è diventato ancora più forte, come racconta alla rivista Chi, nel numero in edicola questa settimana. Amadeus e Giovanna si sono dedicati alla coppia, alla famiglia, hanno superato insieme i momenti difficili e il conduttore non ha dubbi: “I momenti difficili sono quelli in cui capisci chi hai accanto: chi non ti ama prende e se ne va”.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI AMADEUS A SUA MOGLIE

“Abbiamo trovato l’altra metà. Fra noi c’è una fiamma costantemente accesa: penso sempre lei e mi manca se non c’è, anche dopo 18 anni. Mi stupisco di come, 18 anni, possa ancora piacere a Giovanna…” una storia d’amore vera, un esempio per tanti ma la Civitillo ammettere la fortuna ma anche che si amano dal primo giorno, come il giorno e a volte anche di più.

Quando si sono conosciuti nello studio dell’Eredità lui era single ma già papà di una figlia, lei non aveva intenzione di mettere radici ma alla fine ha capito che al lavoro ci andava soprattutto per vedere Amadeus. Un caffè preso insieme e dopo quattro mesi è arrivato il primo bacio.

“Con la ‘scossa’ per me è arrivata la popolarità, ricevevo tante proposte ma è arrivato anche l’amore e le proposte mi avrebbero portato lontano da lui, quindi ho rinunciato” è stata la Civitillo a rinunciare per la famiglia, per amore, non si è mai pentita ma oggi che il figlio Josè è cresciuto le piacerebbe avere un ruolo tutto suo in tv, non sa esattamente cosa ma l’entusiasmo c’è tutto.