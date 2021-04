Enrico Brignano e Flora Canto hanno deciso il nome: ha vinto lei (Foto)

Dopo la piccola Martina nella famiglia di Flora Canto ed Enrico Brignano sta per arrivare il secondo figlio, un maschietto e c’è già il nome (foto). Anche Flora ed Enrico alla fine hanno ceduto e svelato il nome scelto. E’ a Confidenze che hanno confermato che vince la mamma, che a fine luglio arriverà Niccolò. Il nome era nella rosa ma considerando quelli proposti dall’attore, ovvero Alfio o Saturnino, ha vinto Flora Canto. All’attrice le proposte del compagno non andavano giù, per lei è molto più bello Niccolò. Salvo ripensamenti dell’ultimo momento è questo il nome del fratellino di Martina. “Siamo quasi d’accordo” ha confessato Flora al settimanale, ma scommettiamo che per lei non ci sono più dubbi.

COME SI CHIAMA IL FIGLIO DI BRIGNANO E FLORA CANTO

“Abbiamo deciso di fare il secondo figlio perché gli anni corrono. Dopo mesi di discussione siamo quasi d’accordo sul nome, si chiamerà Niccolò” hanno commentato durante l’intervista di coppia. Bellissimi sulla copertina di questa settimana con la mammina in dolce attesa al sesto mese.

“Io avevo proposto anche Alfio o Saturnino, ma Flora me li ha bocciati entrambi (chissà perché…)” ed è Brignano a sperare ancora in un ripensamento. E a proposito del matrimonio tanto attesa è la Canto ad avere già spiegato che in realtà il matrimonio era in programma, che ben prima che rimanesse incinta era riuscita a convincere Enrico, poi è arrivata la pandemia e adesso è lei a non volere sposarsi. Non vuole foto con le mascherine e desidera avere accanto tutte le persone care, quindi si rimanda e si continua a ridere dando la colpa a Brignano.

In estate saranno in quattro, realizzeranno il loro sogno e non c’è dubbio che sia stata Flora a trasformare la vita di Enrico nella versione più bella, quella che non avrebbe mai immaginato.