Flora Canto tra pancione, crema per smagliature e cena da preparare (Foto)

Un bellissimo pancione e Flora Canto al quinto mese di gravidanza è molto attenta alle creme per evitare le smagliature (foto). Tra le storie Instagram la Canto mostra come sempre una vera esplosione di simpatia e bellezza ma anche la sua vita normalissima tra cene da preparare, didattica a distanza per sua figlia Martina e ovviamente lavoro. Non c’è dubbio che Flora Canto ed Enrico Brignano siano legati anche dal piacere di mangiare, anche se lei regge benissimo le calorie, lui un po’ meno, ma come si fa a rinunciare alle fettine panate e all’insalata di carciofi con scaglie di parmigiano. Ed è solo una delle tante cenette che la Canto mostra sui social. Ieri sera ha ingolosito tutti con il pesce al forno, gli spaghetti con le vongole, le patatine.

FLORA CANTO AL QUINTO MESE DI GRAVIDANZA

Qualche settimana fa l’annuncio più bello, la seconda dolce attesa, il piccolo secondo miracolo di vita in arrivo nella famiglia Brignano. Adesso il pancione è già enorme nonostante manchino un bel po’ di mesi, allora non bisogna dimenticare la crema prima di andare a letto. Flora si mostra allo specchio, mentre si massaggia con la crema.

Questa mattina poi di nuovo pronta per preparare Martina alla sua lezione da casa. La piccola ha solo 4 anni ma anche lei deve seguire in Dad la maestra come tutti i suoi compagni. Dispiaciuta Flora Canto chiede: “Era proprio necessario chiudere gli asili?” poi corre al lavoro senza dimenticare di prendersi in giro per la sua nuova forma fisica.

Domani è la festa del papà e chissà quale sorpresa avranno preparato lei e la piccola Martina per papà Enrico. Anche se Brignano di sorprese con le sue due donne ne ha già avute tante, tutte meravigliose. Magari sarà lui a sorprenderle chiedendo finalmente a Flora di diventare sua moglie.