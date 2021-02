Flora Canto in attesa di un maschietto: la data del parto e i regali di Enrico Brignano

Da poco Flora Canto ha annunciato la sua seconda gravidanza sui social e oggi a Verissimo ha rivelato che nascerà un maschietto. In collegamento c’è anche Enrico Brignano, felice come la sua compagna ma più di tutti è la piccola Martina a gioire. La primogenita di Flora Canto ed Enrico Brignano ha solo 4 anni ma ha già raccontato a tutti che sta per arrivare un fratellino, non ha mantenuto il segreto. Il piccolo Brignano nascerà a fine luglio, la bellissima attrice è già pronta e non vede l’ora di stringere tra le braccia il suo bambino. Simpatica e ironica come sempre racconta che ha già comprato tutto per il mare, tutto per nascondere i chili in più. In realtà è in forma perfetta, come sempre è Brignano ad avere qualche chilo da mandare via.

ENRICO BRIGNANO E I SUOI REGALI PER CONQUISTARE FLORA CANTO

L’hanno raccontato più volte che invece dei gioielli o altri regali preziosi Enrico ha corteggiato Flora con cassette di frutta e di peperoni. Questo perché lei non diceva mai che le piacevano i gioielli ma che preferiva il cibo. Lui la prese in parola ma in questo modo la Canto si è innamorata davvero, lui così genuino.

Non solo cassette di frutta e verdura, la loro storia d’amore è iniziata anche con una cassetta degli attrezzi, proprio quelli che servono per aggiustare le cose in casa. “Era un regalo per costruire la nostra storia insieme” un messaggio bellissimo che al momento non è piaciuto molto a Flora Canto ma poi ha apprezzato.

Come si chiamerà il bambino in arrivo? Non lo rivelano, Enrico Brignano tira fuori nomi come Ubaldo e immaginiamo di dovere attendere la nascita per scoprire il nome del bebè.