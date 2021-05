Andrea Damante pronto alle nozze con Elisa Visari: “Mai amato nessuno come lei”

Sono parole molto importanti quelle che Andrea Damante ha dedicato alla sua attuale fidanzata Elisa Visari. L’ex tronista è certamente noto per il suo modo di essere, un po’ farfallone, un po’ latin lover. Del resto avere una ex che scrive un libro dedicato a tutti i tuoi tradimenti, non capita a tutti. Ma sembra proprio che da quando il Dama ha incontrato la bellissima Elisa, le cose sono cambiate. Sarà la donna giusta per lui, e Andrea sarà il ragazzo giusto per Elisa? Sembrerebbe proprio di si tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne si è detto persino pronto alle nozze. Il Damante, che sarà ospite del Punto Zeta di Tommaso Zorzi, ha raccontato qualcosa in più su questa storia d’amore e ha voluto dedicare parole molto dolci alla sua fidanzata.

Andrea Damante pazzo d’amore per Elisa Visari: vuole sposarla

Andrea non si tira indietro e racconta di come le cose con Elisa vadano alla grande:

Non mi aspettavo di incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa Visari ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!

I due sono stati di recente anche in Sicilia a casa di Andrea, fanno davvero sul serio e condividono il più possibile. Forse anche per questo alla fine Andrea e Giulia de Lellis hanno slegato l’ultimo filo che li teneva uniti. Parliamo di Tommy, il cucciolo che Andrea aveva regalato alla sua ex. Il dj ha spiegato che non poteva più andare bene la condivisione del cucciolo e che resterà con Giulia, visto che era un regalo per lei.