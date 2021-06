Andrea Mainardi e Anna Tripoli in dolce attesa: “Arriva un Mainardino” (Foto)

L’annuncio di Andrea Mainardi della dolce attesa è una nuova dichiarazione d’amore a sua moglie, la sua bellissima Anna Tripoli (foto). Una nuova vita, la famiglia di Andrea Mainardi diventa più grande, arriva un figlio, sarà un maschietto, un Mainardino, come lo chef rivela emozionato. Con una foto piena d’amore lo chef atomico presenta il pancino che li rende ancora più felici ma è stata sua moglie a dare per prima la notizia con un post pieno di romanticismo e consapevolezza. Andrea Mainardi e Anna Tripoli piangono di gioia, adesso sanno che non esiste cosa più bella e lo condividono con tutti dopo avere custodito il dolce segreto per i primi mesi.

ANNA TRIPOLI REALIZZA IL SUO SOGNO DI DIVENTARE MAMMA

“La felicità come l’ho sempre immaginata da piccola è tutta in questa fotografia. Quando sei bambina pensi a come sarà questo momento… te lo disegni nella testa e man mano che cresci prende forma, prende vita fino a quando un bel giorno ti scatti una foto, realizzi che ci sei quasi e finalmente lo vedi. Per me è arrivato questo momento ed è tutto qui da vivere.…(con qualche anno di ritardo sulla tabella di marcia… con tanti cambi di rotta e tanti tanti tanti incidenti di percorso” scrive Anna aprendo il suo cuore a tutti. “So di essere nel posto dove sognavo di arrivare da bambina, tra le braccia di mio marito e con il cuore che scoppia d’amore per il nostro bimbo” ed è tenerissima la foto in cui Andrea che bacia il suo pancino immaginando come sarà il loro piccolo.

“Amore mio, abbiamo costruito fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti; così diversi ma così uniti” tocca poi allo chef esprimere la sua gioia, l’amore per la sua Anna, per la famiglia che ha sempre desiderato: “Ho sempre avuto l’obiettivo di farti stare bene, di renderti felice e di vederti sempre sorridere. Ed eccoci qui adesso, con le mani sul tuo pancino, con il cuore che scoppia, con un TI AMO ancora più potente. Signore e Signori, sarà un Mainardino!”. Auguri Andrea e Anna!