L’abito da sposa di Cristina Marino è perfetto, bocciato il costume del viaggio di nozze (Foto)

Cristina Marino ha detto sì a Luca Argentero diventando una delle spose vip più belle (foto), merito un po’ anche del suo meraviglioso abito bianco. Un abito da sposa di Armani Privè, un vestito perfetto per l’attrice e modella, un po’ meno perfetto il bikini bianco indossato in luna di miele. Se sui social tutti, o quasi tutti, fanno i complimenti a Cristina Marino per il suo abito da sposa, quasi tutti le chiedono di non indossare più il costume del viaggio di nozze. Tutto in bianco per la moglie di Luca Argentero, una scelta studiata e davvero deliziosa, costume a parte. La coppia aveva annunciato le nozze ma non la data e così tutti hanno saputo del matrimonio solo a cosa fatta. Avevano anche detto che non avremo visto niente e invece qualcosina hanno deciso di mostrare.

GLI ABITI DI LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO PER IL MATRIMONIO

Dolci dettagli con Cristina che ha raccontato di una vera favola nel bosco sotto gli occhi delle persone più intime. Il 5 giugno il loro sì alle 18 con gli sposi che dopo la cerimonia hanno attraversato il paese in sidecar.

Cristina Marino ha scelto un abito da sposa in pizzo macramè di Armani Privè ovviamente creato su misura per lei. Aderente, con un lungo strascico, maniche larghe, un profondo scollo tondo sulla schiena e tutto coperto di applicazioni floreali simili alle farfalle. Cristina voleva essere una principessa di un regno fatato e ci è riuscita. Niente velo ma una treccia spettinata e nei capelli gli stessi fiori del vestito.

Per Luca Argentero un abito classico blu a tre pezzi di Giorgio Armani Made to Measure.

Meravigliosa anche la luna di miele per gli sposi, a Positano, tutta o quasi tutta in bianco per la Marino che però ha sbagliato costume. Il suo due pezzi bianchi non è piaciuto.