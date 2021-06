Primo romantico scatto del matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino

Oggi la dolcissima notizia ha fatto il giro di tutti i siti on line. Le prime immagini di Luca Argentero e Cristina Marino per le strade di Citta della Pieve a bordo di un sidecar hanno fatto emozionare e sorridere. Una coppia di sposi alla riscossa! Ma la prima vera immagine di questo matrimonio intimo e arrivato a gran sorpresa, l’hanno postata proprio gli sposi sui social. Una dolcissima dedica da parte di Cristina al suo maritino fresco di fede al dito. Nessun messaggio articolato da parte di Luca ma si sa, l’amore va oltre le parole. I due hanno scelto di postare sui social la stessa foto. E’ uno scatto che li ritrae insieme al tramonto. Pare che la cerimonia sia stata celebrata al comune prima, alla presenza di pochissimi invitati e poi nella tenuta della coppia. L’Umbria è entrata nel cuore di Luca probabilmente sin da quando giovanissimo esordiva con il ruolo da protagonista nella fiction di Canale 5 Carabinieri. Un posto che poi per Cristina e Luca è diventato casa e che è così speciale da esser stata anche la location del loro giorno del si! Nessuno scatto della piccola Nina, ospite d’onore al matrimonio ma ben sappiamo quanto Luca e Cristina ci tengano alla loro privacy.

Vedremo anche altri scatti di questo matrimonio? Per ore sembra proprio che dovremmo accontentarci di questa dolce immagine che i neo sposi hanno postato sui social.

La prima foto del matrimonio di Cristina Marino e Luca Argentero arriva dai social

Le dolcissime parole di Cristina sui social:

•Mr&Mrs ARGENTERO• Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così .

In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre.

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri per questo momento che resterà di certo indelebile nel cuore e nell’anima di Cristina e Luca. L’attore, sotto la foto della sua sposina ha commentato con un “per sempre” che è davvero la frase più significativa che si possa scrivere in questi casi.