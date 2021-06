Il matrimonio a sorpresa di Luca Argentero e Cristina Marino nella loro amata Umbria

Tanta incredulità e sorpresa per chi si è visto passare di fianco Cristina Marino e Luca Argentero per le bellissime vie di Citta della Pieve. Poteva sembrare anche la scena di un film ma in realtà era la vita vera! Cristina e Luca infatti si sono sposati e sui social sono circolati questi simpaticissimi video che ci mostrano gli sposi arrivare davanti al comune con un sidecar e tanti sorrisi per tutte le persone che hanno incontrato sulla via! Un matrimonio a sorpresa anche se era nell’aria che i due, dopo la nascita della loro piccola, avrebbero detto si per giurarsi amore eterno e così è stato. Pochi invitati, una cerimonia intima e romantica, una festa nel casale in provincia di Perugia e un passaggio in sidecar per Città della Pieve. A celebrare il matrimonio, con il rito civile, della coppia, è stato il sindaco Fausto Risini sabato sera nella sala giunta del comune umbro. La coppia è arrivata a bordo di un sidecar rosso ( come si può vedere nei tanti video che sono stati postati sui social dagli increduli passanti): l’attore elegante e raggiante alla guida e lei bellissima in abito bianco in pizzo nel posto del passeggero. Poi sono tornati nel casolare per una festa in famiglia dolcissima.

Luca e Cristina ormai da anni hanno scelto l’Umbria come casa, lì hanno messo le loro radici e insieme alla piccola Nina Speranza hanno scelto questo posto anche per coronare il loro sogno d’amore.

Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino nella loro amata Umbria

Pare che gli ospiti ( che erano circa una trentina), secondo quanto riferisce Tgcom24, non siano neppure andati al comune nel pieno rispetto delle norme anti covid. Tra gli ospiti, sempre secondo le ultime news, sulle nozze, ci fosse anche l’amico dello sposo Raz Degan. Gli sposi avrebbero chiesto ai loro invitati di attenderli a casa, per poter poi festeggiare insieme in questo giorno speciale. Luca e Cristina sono andati in Comune insieme ai testimoni, amici della coppia, e dopo il sì un passaggio in sidecar per le stradine di Città della Pieve e via di corsa verso il casolare immerso nella natura che li ospita e dove hanno fatto festa. Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino, la sposa è già molto emozionata (Foto)



Al momento non ci sono molti scatti di questa cerimonia che pare sia stata molto intima e riservata, come avevano preannunciato sui social a marzo. Delle nozze di Argentero e della Marino sul web gira solo il video Tik Tok di un passaggio in sidecar con i due sposi fantastici, sorridenti, felici. Poi c’è una storia di Cristina su instagram che mostra probabilmente i fiori scelti per addobbare la loro tenuta nel giorno del si.

Non ci resta quindi che attendere uno scatto ufficiale della coppia per ammirarli in questo giorno speciale! Intanto facciamo a Luca e a Cristina i nostri migliori auguri.