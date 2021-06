Ilary Blasi e Francesco Totti, un viaggio speciale ma è con tutta la famiglia

Questa volta Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto un viaggio diverso dai soliti: per la prima vacanza di questa estate 2021 nessuna meta esotica ma Mosca. Le foto pubblicate da entrambi sui rispettivi profili social mostrano i momenti più belli nella capitale russa. Un viaggio speciale ma non è per festeggiare l’anniversario, con Totti e Blasi ci sono anche i figli. Come mai hanno scelto la Russia? E’ il primo vero viaggio all’estero per la famiglia al completo ma questa volta niente Dubai, niente Madive. La pandemia rallenta e l’ex calciatore qualche giorno fa era già su un volo per la Russia, impegnato come ambassador della Ifda (International Football Development Association) per una collaborazione con la città di Mosca, ovviamente un impegno che riguarda lo sport e la cultura. Al turismo hanno pensato il resto della famiglia. Francesco Totti è tornato a Roma e poi il tempo di preparare tutto e di nuovo sull’aereo ma questa volta in cinque, verso Mosca.

UN VIAGGIO DIVERSO DAGLI ALTRI PER ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI

La Piazza Rossa, la Cattedrale di San Basilio e mentre Francesco riprende tutto e posta i suoi video tiene anche in braccio la piccola Isabel. Le immagini del viaggio sono un regalo per i follower che seguono entrambi ma il viaggio è il regalo per chi? La coppia ha appena festeggiato l’anniversario di matrimonio, si sono sposati 16 anni fa ma non ci sembra questa una luna di miele.

Non sarà l’unico viaggio di questa calda estate che la famiglia Totti desidera godersi fino in fondo. Ilary Blasi ha da poco terminato la sua ennesima avventura al comando dell’Isola dei famosi, Francesco Totti è sempre più impegnato con i viaggi di lavoro, per i due figli adolescenti è il momento di respirare un po’ di libertà, per la piccola di casa di restare tra le braccia del papà il più possibile.