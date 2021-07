Cristina Marino a un mese dal matrimonio con Luca Argentero mostra i dettagli (Foto)

Il 5 giugno 2021 il matrimonio a sorpresa, o quasi, di Cristina Marino e Luca Argentero, e oggi a un mese di distanza la bellissima modella e attrice pubblica i dettagli delle nozze. Un giorno da favola per entrambi e mentre la coppia è ancora in luna di miele con la figlia Nina arrivano le foto con i dettagli partendo dagli abiti degli sposi, entrambi creati per loro da Giorgio Armani. Un vero spettacolo l’abito da sposa di Cristina Marino che avevamo già in parte osservato ma i nuovi scatti mostrano la cura con cui è stato confezionato. Quei fiori applicati uno per uno, la trasparenza della stoffa scelta per rendere unico l’abito bianco a cui sono stati abbinati velo e acconciatura raccolta per il sì, poi l’acconciatura molto particolare senza velo.

IL MATRIMONIO DI CRISTINA MARINO E LUCA ARGENTERO, OGNI DETTAGLIO ERA SPECIALE

Anche la treccia di Cristina dopo la cerimonia non era una acconciatura come le altre. Realizzata con un filo e poi cucita. Tra i capelli della sposa non c’era nemmeno una molletta, nemmeno una forcina. Un’idea di Monica Coppola realizzata dai suoi assistenti. Il make up semplice e infine la cura per ogni tavola degli ospiti degli sposi.

La favola di Cristina Marino e Luca Argentero prosegue, dopo un mese esatto dal loro sì più bello hanno ancora negli occhi l’incanto di quei momenti. E’ un anno d’oro per entrambi, Argentero è un attore sempre più apprezzato, Crisina Marino nonostante i suoi tanti impegni di lavoro e famiglia ha portato a termine un altro progetto mostrando ancora il suo talento.

Ha annunciato l’uscita del suo libro e Luca non può che essere orgoglioso di lei, come moglie, come madre, come donna. Affetto, stima e orgoglio nelle parole di Argentero per la donna che le ha davvero cambiato la vita: “Così orgoglioso di te amore…un bellissimo traguardo e un punto di partenza. BEFANCYFIT RULES!”.