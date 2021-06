Per Luca Argentero e Cristina Marino la luna di miele è in un angolo di paradiso (Foto)

E’ Cristina Marino a mostrare l’angolo di paradiso scelto con Luca Argentero per la loro luna di miele. Non hanno fatto un lungo viaggio per arrivarci, perché spesso i luoghi più belli sono vicino casa. Luca Argentero e Cristina Marino sono in viaggio di nozze in Campania, hanno scelto la Costiera Amalfitana, hanno scelto Positano. Il matrimonio celebrato il 5 giugno a Città della Pieve, il sì arrivato dopo 4 anni d’amore e dopo la nascita della loro Nina Speranza. Un hotel con una vista meravigliosa sul mare ma solo chi non ha mai visto Positano non sa che ogni angolo lì è meraviglioso. Un panorama che incanta ad ogni sguardo tra mare e monti. Ed ammirando un arcobaleno gli sposi lasciano che siano gli altri ad ammirare le loro fedi nuziali.

IL VIAGGIO DI NOZZE A POSITANO DI LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO

Un matrimonio da favola perché il loro amore è speciale. Hanno scelto di promettere amore eterno alla presenza di poche persone, le più care, le più intime. La semplicità piena di ricchezza e allo stesso modo hanno scelto la luna di miele. Niente Maldive ma la costiera amalfitana, la meravigliosa Positano fatta di piccole spiagge, piccoli gradini di scalinate che sembrano infinite. Piccoli negozi con vestiti e sandali che dettano la moda estiva ovunque.

Cristina Marino sceglie il bianco anche per la luna di miele. Dopo avere incantato con il suo abito da sposa, sbaglia solo un bikini, per il resto è meravigliosa. Dal profilo Instagram dell’attrice e modella foto che mozzano il fiato per il suo corpo ma anche per lo spettacolo che offre la natura e l’architettura.

“Honey” scrive Argentero pubblicando la foto di sua moglie di schiena, appena sveglia, in bianco, bellissima. Una settimana in bianco tutta per loro, sembra che la piccola Nina Speranza abbia lasciato alla mamma e al papà lo spazio necessario per la luna di miele.